Win­ter­weer legt bui­ten­wer­ven stil

Bouw stil winterweer

Het landschap is prachtig onder het witte dekentje, maar uiteraard heeft het winterweer wel gevolgen voor de bouw. Veel werven liggen stil door de winterprik, zegt Bouwunie.

Buitenwerken zoals dakwerken, ruwbouw, maar ook sommige infrastructuurwerken kunnen niet. Omwille van de veiligheid, maar ook omdat het soms technisch onmogelijk is om te werken. “De winterprik komt natuurlijk een beetje ongelegen, zo net na het bouwverlof. Bouwbedrijven moeten meteen hun planning aanpassen”, aldus Bouwunie. Langdurige grote vertragingen verwacht de bouworganisatie evenwel niet.

Maatregelen

Bij winterweer moeten bouwbedrijven sowieso rekening houden met een aantal maatregelen. Zo moeten werkgevers gratis warme dranken voorzien bij temperaturen lager dan 5 graden. Je moet zorgen voor beschutte werkplaatsen en plaatsen waar arbeiders kunnen opwarmen. Ook de kledij is belangrijk. Arbeiders moeten warm schoeisel dragen, waterdicht en voorzien van antislipzolen. Ook de bescherming van de handen en het hoofd is belangrijk.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
