Gezien de weersomstandigheden van de voorbije dagen en de voorspellingen voor komend weekend werd er overgegaan tot een algemene afgelasting. "Voetbal Vlaanderen beseft dat er clubs zijn waar spelen wel mogelijk zou zijn. Een beslissing tot afgelasting heeft echter altijd voor- en tegenstanders. Clubs waarvan het terrein dit toelaat, kunnen daarom wel vriendschappelijke wedstrijden organiseren. De reden dat vriendschappelijke wedstrijden vorig weekend werden afgelast, had te maken met het feit dat verplaatsingen in de toenmalige omstandigheden werden afgeraden", klinkt het in de mededeling.