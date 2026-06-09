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Bouw­unie waar­schuwt voor hit­te: acti­veer hitteplan

Bouw

De komende dagen wordt het heel warm met voorspelde temperaturen van om en bij de 30 graden en meer. Bouwunie roept bouwbedrijven op om over te schakelen op het zogenaamde hitteplan.

Het komt erop neer dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de arbeiders (extra) schaduwplekken hebben op de werf, dat er non-alcoholische dranken moeten voorzien zijn, en dat de arbeiders wat vroeger starten om de hitte zo veel mogelijk te vermijden. “Je kan ook extra pauzes kan inlassen,” zegt Twain De Hondt, directeur studiedienst bij Bouwunie.

UV-bescherming

De bouworganisatie wijst ook op het belang van UV-bescherming. “Buitenwerkers lopen twee tot zelfs drie keer meer kans op huidkanker. Smeren is misschien niet zo cool, maar wel absoluut noodzakelijk”. Tot slot kan het voor bepaalde werkzaamheden soms ook letterlijk te warm zijn om te werken. Denk aan beton dat kan barsten door een te snelle uitharding of verven die te snel zouden drogen. “Wanneer het onmogelijk is om te werken, kan je als werkgever tijdelijke werkloosheid inroepen”, besluit De Hondt.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Hitte Hitteplan Bouwunie

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