3°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Win­ter­pret in beeld: kij­kers delen hun mooi­ste sneeuwmomenten

Sneeuwprik

De winter liet vandaag ook van zijn mooiste kant zien. Ook bij ons zorgde de sneeuw voor witte landschappen en tuinen, dorpsgezichten en speelse momenten. Heel wat kijkers deelden hun mooiste sneeuwfoto’s via sociale media en onze website. Wij maakten een selectie van die winterse beelden.

Deel jouw beelden met ons!

Heb je zelf nog een prachtige sneeuwfoto, een opvallend wintertafereel of een leuke sneeuwactiviteit vastgelegd? Deel je beelden met Focus & WTV via onze website of sociale media. Wie weet duiken jouw foto’s binnenkort ook op in onze galerij of in het nieuws. 

Algemeen 1
Algemeen 7
Algemeen 20
Algemeen 19
Algemeen 18
Algemeen 6
Algemeen 17
Algemeen 16
Algemeen 15
Algemeen 13
Algemeen 12
Algemeen 11
Algemeen 10
Algemeen 9
Algemeen 8
Algemeen 5
Algemeen 4
Algemeen 3
Algemeen 2

De Kust

Middelkerke 2
Knokke 2
Wenduine 2
Oostende 2
Knokke 1
Oostende
Blankenberge
Middelkerke
Zeebrugge 1
Bredene
Wenduine 1

Noord-West-Vlaanderen

Sneeuwprik
Brugge 5
Ruddervoorde 2
Ichtegem
Damme
Brugge 4
Bekegem
Assebroek 2
Sint Pieters
Westkerke
Brugge 3
Sijsele 2
Torhout 3
Torhout 2
Snellegem
Sijsele
Waardamme
Zuienkerke
Oostkamp 2
Lissewege
Loppem 2
Loppem 1
Beernem 1
Sint Andries 1
Jabbeke 1
Brugge 2
Varsenare 1
Assebroek
Aartrijke 1
Gistel 1
Ruddervoorde 3
Veldegem
Torhout 1
Brugge 1
Oostkamp 1
Ruddervoorde 2
Algemeen 14

Midden West-Vlaanderen

Ardooie
Ingelmunster 3
Ingelmunster 2
Roeselare 1
Ooigem
Sint Eloois Winkel
Hooglede 2
Zwevezele 1
Ingelmunster 1
Izegem 2
Izegem 1
Westrozebeke
Kachtem

Zuid-West-Vlaanderen

DSC 4357
Deerlijk 4
Deerlijk 3
Kuurne 3
DSC 4306
Zwevegem 2
Anzegem
Kortrijk 1
Sente
DSC 4283
Lauwe 2
Harelbeke 1
Zwevegem 1
Deerlijk 1
Lauwe 1
Lendelede 1
Waregem
Menen 1

Westhoek

Vlamertinge
Zonnebeke 3
Merkem 1
Diksmuide 2
Wervik 1
Passendale
Geluwe 2
Boezinge
Rekkem
Poperinge
Esen
Ieper 2
Geluveld
Ieper 1
Zonnebeke 2
Geluwe 1
Zonnebeke 1
Handzame 1
Beselare 1
Redactie
Sneeuw

Meest gelezen

Ongeval Brugge gevel 1
Nieuws

Inzittenden filmen eigen crash tegen woning in Assebroek en delen beelden online
Overlijden Blankenberge
Nieuws

Koppel levenloos aangetroffen in appartement in Blankenberge
Vkoardooie
Nieuws
Update

Gladde ochtendspits, kleine ongevallen met vooral blikschade

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Markt

Winterweer houdt volk weg van wekelijkse markt
Bouw stil winterweer

Winterweer legt buitenwerven stil
Vkoardooie
Update

Gladde ochtendspits, kleine ongevallen met vooral blikschade
CIC Sint Andries

Brugge verleent vergunning voor Cultureel Islamitisch Centrum in Sint-Andries
The Memlinc 1

Afbraak hotel The Memlinc in Knokke-Heist stilgelegd na bouwovertreding
Ellen Moons

Belgische professor Ellen is nieuwe secretaris-generaal van Zweedse Koninklijke Academie voor wetenschappen
Aanmelden