Centraal in de kortfilm staat de vriendschap tussen Sebastiaan en Dietrich en hoe ze dankzij die vriendschap de top bereiken. Want Dietrich had erg veel last van de hoogte en kon amper iets eten. De top halen, was een superervaring, ook voor Klaas Backers zelf. "Ik kon eigenlijk nooit stilstaan bij de beklimming zelf. Ik had een duorol. Ik moest zorgen dat ik zelf veilig naar boven en weer beneden raakte. Maar ik moest ook nog eens zorgen dat er beeldmateriaal was. Mentaal was het zeker echt zwaar. Maar ik heb er heel veel voldoening aan gehad."

De vrienden beklommen de Mont Blanc in juli 2023. Van de drukte en het afval dat sommige klimmers achterlaten hebben ze niet veel gemerkt.