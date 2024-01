In 2022 trok Matthieu Bonne naar de Canarische eilanden om er acht volledige triatlons te ronden in evenveel dagen. Op elk eiland zwom, fietste en liep hij. Hoe hij afzag en doorzette, wordt nu duidelijk in de documentaire '8 Islands'. De film duurt een dik uur en tickets zijn nog verkrijgbaar voor de voorstelling op zaterdag 3 februari in de Kinepolis in Oostende. Vorig jaar legde Bonne de lat opnieuw hoog. Hij brak toen zowel het record voor langste afstand zwemmen aan één stuk en langste afstand fietsen in een week.