De ontmoetingsdagen zijn bedoeld om slachtoffers een stem te geven in het beleid van de Kerk. Tijdens de bijeenkomst werd bekendgemaakt dat elk erkend slachtoffer een bijkomende ondersteuning van 3.000 euro krijgt. Volgens Stichting Dignity gaat het om in totaal 1.591 slachtoffers.

De Stichting Dignity en de Katholieke Kerk roepen het parlement en de regering op om werk te maken van een nieuw en omvattend wetgevend kader dat alle slachtoffers van seksueel misbruik toegang moet geven tot de nodige erkenning en ondersteuning. Zowel het Vlaams als het federaal parlement hebben dit in eerdere aanbevelingen onderstreept.

Erkende slachtoffers zijn mensen die een dading hebben afgesloten, een schriftelijke overeenkomst waarbij de Kerk de klacht erkent.