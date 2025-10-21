De commissie, die mogelijke disfuncties in het strafonderzoek Operatie Kelk onderzocht, keurde haar eindrapport dinsdagmiddag goed. De commissie is een uitloper van de onderzoekscommissie naar kindermisbruik en seksueel geweld uit de vorige legislatuur, die opgericht werd na de VRT-reeks 'Godvergeten'. Zoals bekend verklaarde de raadkamer de strafvordering vervallen, al loopt er daartegen wel nog een beroep.

In het eindrapport sluit de onderzoekscommissie zich aan bij verschillende disfuncties die de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) in haar rapport al eerder vaststelde. Maar op sommige vlakken gaat de commissie verder. "De onderzoekscommissie heeft vastgesteld dat er pogingen tot beïnvloeding door de Kerk werden ondernomen, maar of deze pogingen ook impact hebben gehad op de gerechtelijke besluitvorming kan noch bewezen noch uitgesloten worden", klinkt het.