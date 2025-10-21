Operatie Kelk : Commissie: “Kerk ondernam pogingen tot beïnvloeding, maar impact bewezen noch uitgesloten”
De parlementaire onderzoekscommissie Operatie Kelk concludeert in haar eindrapport dat de Kerk effectief pogingen tot beïnvloeding heeft ondernomen in het gerechtelijke onderzoek naar seksueel misbruik in de Kerk. Maar of die impact hebben gehad "kan noch bewezen noch uitgesloten worden".
De commissie, die mogelijke disfuncties in het strafonderzoek Operatie Kelk onderzocht, keurde haar eindrapport dinsdagmiddag goed. De commissie is een uitloper van de onderzoekscommissie naar kindermisbruik en seksueel geweld uit de vorige legislatuur, die opgericht werd na de VRT-reeks 'Godvergeten'. Zoals bekend verklaarde de raadkamer de strafvordering vervallen, al loopt er daartegen wel nog een beroep.
In het eindrapport sluit de onderzoekscommissie zich aan bij verschillende disfuncties die de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) in haar rapport al eerder vaststelde. Maar op sommige vlakken gaat de commissie verder. "De onderzoekscommissie heeft vastgesteld dat er pogingen tot beïnvloeding door de Kerk werden ondernomen, maar of deze pogingen ook impact hebben gehad op de gerechtelijke besluitvorming kan noch bewezen noch uitgesloten worden", klinkt het.
'Geen omstotelijk bewijs'
Daarnaast valt op dat de commissie de regelmatige interventies en contacten tussen de toenmalige minister van Justitie, Stefaan De Clerck, zijn kabinet en het parket-generaal als "ongewoon" beschouwt. Over de rechtmatigheid daarvan rezen al eerder twijfels en die blijven ook na de onderzoekscommissie voortbestaan. "Of deze en andere (ongewone) interventies al dan niet effectief het onderzoek hebben beïnvloed, daar vindt de onderzoekscommissie geen onomstotelijk bewijs voor."
Verder vindt de commissie verschillende verklaringen voor de lange duur van het onderzoek. Maar die kunnen "niet rechtvaardigen dat het dossier Kelk na vijftien jaar nog niet tot bij de bodemrechter kwam voor behandeling". De commissie spreekt van een "algemeen buitensporige duur in het licht van de eisen inzake goede rechtsbedeling en de verwachtingen van slachtoffers".
Naast de verschillende vaststellingen keurde de onderzoekscommissie tot slot ook 36 aanbevelingen goed in haar eindverslag.