Sint-Hen­ri­cus­kerk in Rum­be­ke wordt ruim­te voor Roe­meens-ortho­doxe gemeenschap

De Sint-Henricuskerk op de Zilverberg in Rumbeke krijgt een nieuwe invulling als plaats voor Roemeens-orthodoxe erediensten.

Doordat het aantal vieringen en kerkgangers sterk is gedaald, wordt de kerk binnenkort ontwijd en in erfpacht gegeven voor Roemeens-orthodoxe erediensten, als nieuwe hoofdbestemming. Aan het uiterlijk van de kerk verandert niets. Interne aanpassingen die nodig zijn voor de orthodoxe liturgie zijn mogelijk, maar structurele ingrepen niet.

Stad is geen eigenaar

Schepen Mieke Vanbrussel: “De stad is geen eigenaar van het gebouw maar nam in dit dossier de rol op van de verbindende partner: de stad bracht de kerkfabriek, het bisdom en de Roemeens-orthodoxe gemeenschap herhaaldelijk rond de tafel, vertrekkend vanuit bezorgdheden van buurt en gemeenschappen, en hielp die afspraken ook duidelijk vast te leggen.”

School en wijk mogen kerk blijven gebruiken

De kerk op de Zilverberg zal in de toekomst een verbindende plek in de wijk blijven. Rooms-Katholieke begrafenissen blijven mogelijk, alsook initiatieven vanuit de school of wijk.

De Roemeens-orthodoxe gemeenschap kocht eerder de Heilig-Hartkerk in Ingelmunster.  Er is ook een actieve parochie in Brugge. Het is een van de snelst groeiende religieuze gemeenschappen in Vlaanderen.

