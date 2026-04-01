Ook Gert Verstraete uit Ieper, wiens broer na misbruik door een godsdienstleraar uit het leven stapte, ziet het overlijden niet als een afsluiting.

"De dood van hem zal het geleden onrecht nooit ongedaan maken", zegt Verstraete. Hij verwijst ook naar de rol die Vangheluwe volgens hem speelde nadat zijn familie het misbruik had aangekaart. "Mijn ouders probeerden de wijding van die godsdienstleraar tot diaken tegen te houden, maar Vangheluwe zei dat we moesten leren vergeten en vergeven."

Dat Vangheluwe al in besloten kring werd begraven voordat zijn overlijden bekend raakte, vindt Verstraete een goede beslissing. "Je weet nooit welke mensen daar naartoe zouden trekken. Ik denk dat dat de juiste keuze was."

Voor Jan Puype roept het overlijden ook vragen op over zijn eigen verleden. "Mocht de pater-priester die mij misbruikte overlijden, weet ik niet wat dat met mij zou doen. Mijn gevoel zegt misschien: 'oef, eindelijk'. Maar ik wens niemand de dood toe."