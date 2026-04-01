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West-Vlaanderen

Slacht­of­fers van ker­ke­lijk mis­bruik: Zijn over­lij­den maakt het onrecht niet ongedaan”

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Het overlijden van oud-bisschop Roger Vangheluwe roept bij slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk opnieuw pijnlijke herinneringen op. Voor Jan Puype uit Waregem en Gert Verstraete uit Ieper verandert zijn dood niets aan het leed dat zij en hun familie hebben meegemaakt.

De neef van Roger Vangheluwe, die door hem jarenlang werd misbruikt, wenst voorlopig niet te reageren. Bij andere slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk zorgt het nieuws wel voor gemengde gevoelens.

"Eigenlijk doet dit nieuws bitter weinig met mij. Mijn gedachten gaan in de eerste plaats naar Mark, de neef die zwaar misbruikt is door Roger Vangheluwe. Ik had het liever niet groot in de media gezien. Meer verdient die mens ook niet", zegt Jan Puype uit Waregem, die als kind werd misbruikt door een pater-priester.

Roger vangheluwe
Nieuws

Roger Vangheluwe (89) is overleden en in strikte intimiteit begraven
Jan Puype

"De dood van hem zal het geleden onrecht nooit ongedaan maken"

Ook Gert Verstraete uit Ieper, wiens broer na misbruik door een godsdienstleraar uit het leven stapte, ziet het overlijden niet als een afsluiting.

"De dood van hem zal het geleden onrecht nooit ongedaan maken", zegt Verstraete. Hij verwijst ook naar de rol die Vangheluwe volgens hem speelde nadat zijn familie het misbruik had aangekaart. "Mijn ouders probeerden de wijding van die godsdienstleraar tot diaken tegen te houden, maar Vangheluwe zei dat we moesten leren vergeten en vergeven."

Dat Vangheluwe al in besloten kring werd begraven voordat zijn overlijden bekend raakte, vindt Verstraete een goede beslissing. "Je weet nooit welke mensen daar naartoe zouden trekken. Ik denk dat dat de juiste keuze was."

Voor Jan Puype roept het overlijden ook vragen op over zijn eigen verleden. "Mocht de pater-priester die mij misbruikte overlijden, weet ik niet wat dat met mij zou doen. Mijn gevoel zegt misschien: 'oef, eindelijk'. Maar ik wens niemand de dood toe."

Redactie
Kerk Seksueel misbruik Roger Vangheluwe

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