Roger Vangheluwe (89) is overleden en in strikte intimiteit begraven
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Roger Vangheluwe is op woensdag 1 juli 2026 op 89-jarige leeftijd overleden. De Belgische bisschoppen vernamen het nieuws van de apostolische nuntius, Mgr. Franco Coppola. De overledene werd intussen in strikte intimiteit begraven.
De bisschoppen beseffen dat dit nieuws bij slachtoffers opnieuw voor beroering kan zorgen. Zij erkennen het blijvende leed dat seksueel misbruik binnen de Kerk heeft veroorzaakt en herhalen hun engagement van erkenning en zorg voor slachtoffers.
Roger Vangheluwe was in de feiten al niet langer priester en bisschop. Paus Franciscus heeft hem in 2024 zijn titels afgenomen waardoor hij weer een leek was. Zijn wijding bleef wel gelden, maar hij kon dus niet meer optreden als priester.
In opspraak voor seksueel misbruik
Vangheluwe nam in april 2010 ontslag, nadat bekendraakte dat hij een jongen seksueel had misbruikt, zowel voor als na zijn benoeming tot bisschop. De feiten vormden ook de aanleiding voor de start van Operatie Kelk, een breder onderzoek naar seksueel misbruik in de Belgische Kerk.
In 2024 heeft de toenmalige paus Franciscus hem zijn klerikale status ontnomen.
Nooit veroordeeld want feiten waren verjaard
Roger Vangheluwe zal altijd hét symbool blijven van misbruik door geestelijken in de kerk. Hij is er nooit voor veroordeeld, want de feiten waren verjaard. En schuldbesef heeft hij nooit getoond. Maar toen hij in april 2010 niet anders kon dan het misbruik op zijn neef toegeven, is er een sneeuwbal, een hele lawine zeg maar, door de kerk beginnen razen die tot op vandaag nazindert.