De bisschoppen beseffen dat dit nieuws bij slachtoffers opnieuw voor beroering kan zorgen. Zij erkennen het blijvende leed dat seksueel misbruik binnen de Kerk heeft veroorzaakt en herhalen hun engagement van erkenning en zorg voor slachtoffers.

Roger Vangheluwe was in de feiten al niet langer priester en bisschop. Paus Franciscus heeft hem in 2024 zijn titels afgenomen waardoor hij weer een leek was. Zijn wijding bleef wel gelden, maar hij kon dus niet meer optreden als priester.