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West-Vlaanderen

Bis­schop Bon­ny na over­lij­den Roger Vang­he­lu­we: Soli­da­ri­teit met de slacht­of­fers blijft op de eer­ste plaats”

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Het overlijden van voormalig bisschop Roger Vangheluwe roept veel emoties op, zegt bisschop Johan Bonny van Antwerpen. Hij vraagt begrip voor de slachtoffers van seksueel misbruik, maar ook voor de familie van Vangheluwe. Over de begraafplaats van de voormalige Brugse bisschop zegt Bonny niets te weten.

De Belgische bisschoppen werden woensdagavond via de pauselijke nuntiatuur op de hoogte gebracht van het overlijden van Roger Vangheluwe. Daarbij kregen ze ook te horen dat hij intussen al begraven was.

"Dat is natuurlijk een belangrijk bericht, gezien alles wat de voorbije vijftien jaar is gebeurd. Vooral voor de slachtoffers is dit een moeilijke dag. Ik heb zelf al berichten ontvangen van slachtoffers die aangeven hoe diep dit hen raakt en hoe moeilijk het is om alles opnieuw te beleven", zegt bisschop Johan Bonny.

Bonny bezocht Vangheluwe voor het laatst in september 2023 in de Franse abdij waar hij toen verbleef. Samen met hulpbisschop Koen Vanhoutte vroeg hij hem toen om vrijwillig afstand te doen van zijn bisschopswijding.

"Dat was toen al een oude, gebroken man. Sindsdien heb ik hem niet meer gezien of gehoord."

Volgens Bonny was de beslissing van paus Franciscus om Vangheluwe in 2024 zijn bisschoppelijke titel te ontnemen een belangrijk signaal. "De kerk heeft haar aanpak van misbruik intussen verstrengd. Die beslissing had misschien vroeger kunnen worden genomen, maar ze heeft uiteindelijk wel duidelijkheid gebracht."

Terug naar Brugge?

Roger vangheluwe
Nieuws

Roger Vangheluwe (89) is overleden en in strikte intimiteit begraven

Over de begraafplaats van Vangheluwe kon Bonny geen informatie geven. Wel vindt hij dat een uitvaart in de Brugse Sint-Salvatorskathedraal vandaag niet aan de orde zou zijn.

"De emoties zijn daarvoor nog te sterk. Hopelijk is hij op een rustige plek in Frankrijk begraven, de rust waar iedere overledene recht op heeft."

Bonny wilde zich niet uitspreken over de vraag of het stoffelijk overschot van Vangheluwe ooit alsnog naar Brugge zou worden overgebracht.

Namaakkledij 2 c politie blankenberge

© Lokale Politie Blankenberge - Zuienkerke

Redactie
Kerk Seksueel misbruik Roger Vangheluwe

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