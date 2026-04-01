De Belgische bisschoppen werden woensdagavond via de pauselijke nuntiatuur op de hoogte gebracht van het overlijden van Roger Vangheluwe. Daarbij kregen ze ook te horen dat hij intussen al begraven was.

"Dat is natuurlijk een belangrijk bericht, gezien alles wat de voorbije vijftien jaar is gebeurd. Vooral voor de slachtoffers is dit een moeilijke dag. Ik heb zelf al berichten ontvangen van slachtoffers die aangeven hoe diep dit hen raakt en hoe moeilijk het is om alles opnieuw te beleven", zegt bisschop Johan Bonny.

Bonny bezocht Vangheluwe voor het laatst in september 2023 in de Franse abdij waar hij toen verbleef. Samen met hulpbisschop Koen Vanhoutte vroeg hij hem toen om vrijwillig afstand te doen van zijn bisschopswijding.

"Dat was toen al een oude, gebroken man. Sindsdien heb ik hem niet meer gezien of gehoord."

Volgens Bonny was de beslissing van paus Franciscus om Vangheluwe in 2024 zijn bisschoppelijke titel te ontnemen een belangrijk signaal. "De kerk heeft haar aanpak van misbruik intussen verstrengd. Die beslissing had misschien vroeger kunnen worden genomen, maar ze heeft uiteindelijk wel duidelijkheid gebracht."