Acht op de tien kerken in onze provincie worden ook nog voor iets anders gebruikt dan enkel voor misvieringen. Dat kan bijvoorbeeld een activiteit van een school of een vereniging zijn. In de toekomst komen nog meer kerkgebouwen in aanmerking voor een herbestemming of extra invulling. Dat blijkt uit een onderzoek van de kerkenbeleidsplannen in de verschillende gemeenten, dat in Roeselare is voorgesteld.
Vandaag werd in de Sint-Jozefskerk in Roeselare de toekomst van de kerkgebouwen voorgesteld. De parochiekerk kreeg een nieuwe bestemming. Het biedt nu onderdak aan een architectenbureau en een repaircafé. Dat is een bijeenkomst waarbij buurtbewoners kapotte spullen herstellen.
West- Vlaanderen telt 322 kerken. Dat komt neer op gemiddeld zes kerken per gemeente.
Multifunctioneel
Lode Aerts, bisschop van Brugge: "We hebben op dit ogenblik al heel wat gebouwen die een nevenbestemming hebben. Op dit moment zijn er eigenlijk 80 procent van de kerkgebouwen multifunctioneel. Er is niet alleen plek voor de liturgie maar ook voor iets anders. In de nieuwe plannen kan dat groeien tot 97 procent."
3 miljoen ter beschikking
Het kerkenbeleidsplan is opgesteld in overleg met het lokaal bestuur. Elke kerk is een apart verhaal. Daarbij wordt rekening gehouden met de geschiedenis, de erfgoedwaarde en de toestand van het gebouw. Vlaanderen telt 1.600 kerken. De Vlaamse overheid stelt 3 miljoen euro ter beschikking voor een nieuwe invulling.
Hilde Crevits, Vlaams minister van Binnenland (CD&V): "Dat lijkt niet veel als je het aantal parochiekerken ziet, maar je moet het anders bekijken. Als je een kinderopvang kunt organiseren in een parochiekerk of laten gebruiken door verenigingen of activiteiten, dat zijn dingen waarin je als lokaal bestuur ook moet investeren. Maar dat kan je doen in een prachtig patrimonium. Het is een win-win."