Van­af sep­tem­ber geen ere­dienst meer in Sint-Pie­ters­kerk in Kuurne

Vanaf september zal er geen eredienst meer zijn in de Sint-Pieterskerk in Kuurne. De procedure tot ontheffing van de kerk loopt en de gemeente Kuurne zal mee moeten verder kijken naar een toekomst van het gebouw.

De verantwoordelijken voor de pastorale eenheid en de kerkfabriek van Sint-Pieter hebben besloten om vanaf het nieuwe werkjaar geen eredienst meer te houden in de Sint-Pieterskerk. Het onderhoud en de instandhouding van het kerkgebouw brengen steeds hogere kosten met zich mee. Tegelijk stellen ze vast dat het aantal gelovigen dat geregeld samenkomt kleiner wordt en dat er ook minder gewijde bedienaars beschikbaar zijn. Voor één pastorale eenheid blijken drie kerken eenvoudigweg te veel.

Kerk wordt niet afgebroken

Burgemeester Francis Benoit: “Ik wil iedereen 300 % verzekeren dat het kerkgebouw niet zal worden afgebroken. Deze landmark is de ziel van Sint-Pieter. Samen met de Sint-Pieternaren moet een mooie en realistische toekomst gewaarborgd blijven. Het is nu veel te vroeg voor conclusies . Van moskee tot kinderopvang , van concertzaal tot bibliotheek, van carwash tot open marktplaats…. Er wordt al van alles gelanceerd door mensen. De kerk is energetisch niet ok en kent als gebouw nog gebreken. We gaan dus heel voorzichtig zijn en onze tijd nemen voor een zinvol gebruik met respect voor wat het is en straks was.”

Ben Storme

