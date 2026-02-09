Zij is coördinator van Stichting Dignity, een organisatie opgericht door de Belgische bisschoppen en religieuze oversten om slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Kerk te ondersteunen en financieel te compenseren.

Volgens Soors moet er ook nog naar de toekomst gekeken worden, zodat de Kerk kan inzetten op dialoog met slachtoffers, preventie, opleidingen en nultolerantie voor seksueel geweld.

Twee kamers

Concreet worden er binnen de Commissie voor Financiële hulp aan Slachtoffers van Gewelddaden twee specifieke kamers opgericht voor slachtoffers van seksueel misbruik. Die kamers, een Nederlandstalige en een Franstalige, richten zich specifiek op de financiële noden van slachtoffers van verjaarde feiten. Daarin zullen experts zetelen die ervaring hebben in het omgaan met slachtoffers van seksueel misbruik. Zij zullen beslissen wie steun krijgt en hoeveel.

Financiering

Het slachtofferfonds van de kas wordt voor een deel gespijsd door mensen die veroordeeld worden voor criminele feiten, "tot een criminele of correctionele hoofdstraf". De rechter kan hen bijvoorbeeld opdragen om een bijdrage van 25 euro te betalen voor het fonds. Een ander deel van de financiering zal van de Kerk komen. Tot nog toe heeft de katholieke Kerk in België al negen miljoen euro betaald aan slachtoffers.

Kerk verwelkomt voorstel

"Bij elke ontmoeting met overlevers van seksueel misbruik in de Kerk, zijn hun getuigenissen bij mij een stomp in de maag", zo reageert aartsbisschop Luc Terlinden, die ook aanwezig was bij het overleg. "De Kerk moet verder zonder enige aarzeling en voluit opkomen voor de slachtoffers en elk misbruik met alle mogelijke middelen bestrijden." De Kerk verwelkomt naar eigen zeggen het voorstel van de minister voor een wettelijk kader omdat het instituut in de financiële tegemoetkoming van de slachtoffers "nooit rechter en partij mag zijn."

Expertisecentrum

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) zal ook een expertisecentrum oprichten voor slachtoffers van seksueel geweld. "Het IGVM is neemt vandaag al de coördinerende rol op zich van de Zorgcentra na Seksueel Geweld, waarbinnen de mogelijkheden van de zorg voor niet-acuut seksueel geweld zal worden onderzocht", verduidelijkt minister Verlinden.