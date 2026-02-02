Jan Puype was drie jaar lang het slachtoffer van misbruik in de kerk. Drie jaar die hem levenslang zullen blijven achtervolgen. In zijn boek beschrijft hij wat hij als leerling in het vroegere Heilig Hartcollege in Waregem moest ondergaan.

"Dat schrijven heeft mij wel geholpen in die zin dat het voor een deel wel een opluchting is, dat ik het van mij heb kunnen afschrijven", klonk het bij Jan. "Maar zoals de titel van het boek het zegt: het zal nooit verjaren in mijn hoofd uiteraard. De zaken die erin staan zijn nogal heftig, ik wil gewoon duidelijk maken dat het niet alleen gaat over een tik krijgen of zo."

Ontgoocheling

Sinds de tv-reeks Godvergeten is Jan één van de stemmen van de vele slachtoffers van misbruik in de kerk. In zijn boek heeft hij het ook over de ontmoetingen met twee pausen en de Belgische bisschoppen, en hoe dat telkens op een ontgoocheling uitdraaide. "Bij de katholieke kerk horen ze dat. Maar het is gewoon de waarheid. Er is geen woord van gelogen. Ze gebruiken altijd het woordje empathie. Maar nee: ga nu over tot actie. Iedereen weet nu hoe erg het is geweest."

En actie, daarmee bedoelt Jan eerlijke schadevergoedingen. En een proces voor de daders. Zijn dader bijvoorbeeld is overgeplaatst naar Heuvelland en pas veel later teruggezet naar de lekenstand. "Ik heb het boek in de eerste plaats geschreven voor de vele andere slachtoffers. Vooral voor zij die zich nog niet geout hebben. Om ze toch aan te sporen om toch nog klacht in te dienen. Dat is in de eerste plaats. En als er nog maar één slachtoffer is dat dat doet, dan ben ik al ruimschoots tevreden. Maar ik wil niet meer dat het mijn leven overheerst. Er mag dus weer wat rust in mijn hoofd beginnen komen."

