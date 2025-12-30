Brief linkt Roger Vangheluwe aan misbruik van 3‑jarige tweeling tijdens bezoek aan jeugdinstelling Stella Maris in Kortrijk
Een zeventien jaar oude brief brengt de Brugse oud-bisschop Roger Vangheluwe in verband met het seksueel misbruik van een 3-jarige tweeling in 2008 tijdens zijn bezoek aan de Kortrijkse jeugdinstelling Stella Maris. Dat schrijven tijdschrift Humo en nieuwssite Apache.
Het gaat om een brief geschreven door de Zusters van het Geloof in Kortrijk, gericht aan de toenmalige kardinaal en aartsbisschop Godfried Danneels. Daarin vertellen ze over een bezoek van Vangheluwe aan Stella Maris, een Kortrijkse jeugdinstelling die door de Zusters van het Geloof werd opgericht.
De bisschop dook er volgens het document begin augustus 2008 op met het verhaal dat hij enkele kinderen een plezier wou doen met een uitstap naar de Kortrijkse Grote Markt. Nadat hij bij de instelling met twee 3-jarige zusjes vertrok, ging hij naar de kapel van Stella Maris waar hij uiteindelijk betrapt werd terwijl hij "zondige geslachtelijke handelingen" met de tweeling bedreef, luidt het.
Aanwijzingen
Onderzoek van Humo en Apache wijst uit dat er destijds bij het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg in Kortrijk en het Vertrouwenscentrum voor Kindermisbruik in Brugge wel degelijk een melding over vermoedelijk kindermisbruik binnenliep. De tweeling werd evenwel pas drie maanden later voor het eerst onderzocht; een onderzoek waarbij "aanwijzingen voor seksueel misbruik" worden vastgesteld. Desondanks wordt er nooit een gerechtelijk onderzoek opgestart.
"Als het verhaal van de verkrachte meisjes klopt, is dat niet zonder belang", reageert Walter Van Steenbrugge, de vaste advocaat van slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. "De feiten zijn niet verjaard. Roger Vangheluwe zou dan alsnog vervolgd kunnen worden. En dan kunnen ook andere misdrijven worden onderzocht." Joris Van Cauter, de advocaat van Roger Vangheluwe, ontkent de betrokkenheid van zijn cliënt. "Meneer Vangheluwe blijft erbij: de feiten uit 2008 zijn absolute nonsens."