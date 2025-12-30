De bisschop dook er volgens het document begin augustus 2008 op met het verhaal dat hij enkele kinderen een plezier wou doen met een uitstap naar de Kortrijkse Grote Markt. Nadat hij bij de instelling met twee 3-jarige zusjes vertrok, ging hij naar de kapel van Stella Maris waar hij uiteindelijk betrapt werd terwijl hij "zondige geslachtelijke handelingen" met de tweeling bedreef, luidt het.