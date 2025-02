“Cijfers van de Belgian Heart Rhythm Association tonen dat bij een hartstilstand je overlevingskans in Duitsland vier keer hoger is dan in België”, klinkt het. “Hier wordt reanimatie even vaak opgestart, maar Duitsers volgen dubbel zo vaak een eerstehulpopleiding dan Belgen."

"Ook een 13-jarige kan eigenlijk al een slachtoffer in een stabiele zijligging leggen of een drukverband aanbrengen. Ze moeten het alleen leren." Eerstehulpkennis is opgenomen in de eindtermen van het secundair onderwijs, al merken ze bij Rode Kruis Vlaanderen dat jongeren vaak niet weten wat te doen. Daarom lanceert Jeugd Rode Kruis een liedje met videoclip en een online game.