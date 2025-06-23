Waregem schrapt algemene milieubelasting vanaf 2026

In Waregem verdwijnt vanaf 2026 de algemene milieubelasting. Het stadsbestuur wil zo de vaste beheerskost van 24 euro per jaar, die deel uitmaakt van de nieuwe afvalophaling, ruim compenseren.

De milieubelasting bestaat al meer dan 25 jaar en bedraagt momenteel 62 euro per gezin. “Door die belasting volledig te schrappen, willen we inwoners niet extra belasten bij de invoering van het nieuwe systeem,” zegt het stadsbestuur.

Vanaf 1 januari 2026 schakelt Waregem, net als de andere Imog-gemeenten, over op afvalophaling met containers. Om inwoners te informeren organiseert de stad samen met Imog vijf infosessies en een infostand op de zaterdagmarkt van 13 september.

Wie de nieuwe bakken wil bekijken, kan terecht in de inkomhal van de stadswinkel of op het recyclagepark. Meer info staat op www.waregem.be/afval2026.