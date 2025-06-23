19°C
Waregem

Invoe­ring afval­con­tai­ner: Ware­gem schrapt alge­me­ne mili­eu­be­las­ting van­af 2026

Waregem schrapt vanaf volgend jaar de algemene milieubelasting. Het stadsbestuur wil zo de vaste beheerskost van 24 euro per jaar, die deel uitmaakt van de nieuwe afvalophaling, ruim compenseren.

De milieubelasting bestaat al meer dan 25 jaar en bedraagt momenteel 62 euro per gezin. “Door die belasting volledig te schrappen, willen we inwoners niet extra belasten bij de invoering van het nieuwe systeem,” zegt het stadsbestuur.

Vanaf 1 januari 2026 schakelt Waregem, net als de andere Imog-gemeenten, over op afvalophaling met containers. Om inwoners te informeren organiseert de stad samen met Imog vijf infosessies en een infostand op de zaterdagmarkt van 13 september.

Wie de nieuwe bakken wil bekijken, kan terecht in de inkomhal van de stadswinkel of op het recyclagepark. Meer info staat op www.waregem.be/afval2026.

Afvalcontainers vervangen afvalzak

De invoering van afvalcontainers in de plaats van afvalzakken beroert nogal wat mensen in Zuid-West-Vlaanderen. Bijna overal komen er extra infosessies, de infostand op de markt in Harelbeke gisteren werd zelfs overrompeld over mensen met kritiek of vragen.

Imog
IMOG-infostand overrompeld: veel mensen zitten met vragen of zijn ontevreden
De redactie
Imog Afvalophaling

