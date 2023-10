Woonzorgcentrum Ons Geluk in Oostende staat sinds 10 oktober onder verhoogd toezicht van het departement Zorg. Die beslissing volgde na een rapport van de Zorginspectie, waaruit Het Nieuwsblad vandaag citeert. Het departement Zorg bevestigt aan Belga dat het om "zeer ernstige tekorten" gaat. Bewoners lagen soms zeventien uur per dag in bed.