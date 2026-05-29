OKRA: Kloof tussen pensioen en kostprijs woonzorgcentrum wordt steeds groter
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De kloof tussen het gemiddelde pensioen en de kostprijs van een gemiddeld woonzorgcentrum is het afgelopen jaar nog groter geworden, ook in onze provincie. Bewoners moeten per maand bijna 700 euro bijpassen. Dat blijkt uit cijfers van seniorenvereniging OKRA.
De gemiddelde prijs van een woonzorgcentrum in West-Vlaanderen is bijna 2.300 euro per maand, terwijl het gemiddelde werknemerspensioen 1.600 euro is. OKRA pleit voor inkomensgerelateerde tarieven, zoals in de thuiszorg of de kinderopvang. En nog opvallend: in de duurdere commerciële woonzorgcentra zijn er minder zorgmedewerkers dan in de non-profit en de publieke instellingen.
Knokke
Het duurste centrum in Vlaanderen is Belle Epoque in Knokke met gemiddelde kamerprijzen van 4.980 oplopend tot 8.191 in het topsegment. Sint-Jozef in Antwerpen is dan weer het goedkoopst met een gemiddelde maandprijs van 1.362 euro.