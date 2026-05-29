De gemiddelde prijs van een woonzorgcentrum in West-Vlaanderen is bijna 2.300 euro per maand, terwijl het gemiddelde werknemerspensioen 1.600 euro is. OKRA pleit voor inkomensgerelateerde tarieven, zoals in de thuiszorg of de kinderopvang. En nog opvallend: in de duurdere commerciële woonzorgcentra zijn er minder zorgmedewerkers dan in de non-profit en de publieke instellingen.

Knokke

Het duurste centrum in Vlaanderen is Belle Epoque in Knokke met gemiddelde kamerprijzen van 4.980 oplopend tot 8.191 in het topsegment. Sint-Jozef in Antwerpen is dan weer het goedkoopst met een gemiddelde maandprijs van 1.362 euro.

