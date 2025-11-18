Victor studeert Psychologie. Op 8 januari start hij met de examens. Zich voorbereiden doet hij in de kapel van Woonzorgcentrum Zorg en Welzijn in Passendale. Elke dag studeert hij er met een vriend. Victor Plantefever, student Psychologie: “Het gaat hier wel makkelijker, want thuis heb je sneller afleiding. Je kan daar eerder in je bed kruipen, maar hier gaat dat moeilijker. Dat zorgt wel voor een zekere motivatie wanneer je andere mensen ziet studeren.”

Ook interactie met bewoners

De studenten studeren in de kapelruimte. Het begon met een drietal studenten, maar door het succes is er al een extra ruimte voorzien. Ze krijgen gratis snacks en koffie voor tijdens het blokken. En wie wil, mag voor een kopje koffie zeker ook aansluiten bij de bewoners. Aline Meseure, Woonzorgcoördinator: “De bewoners reageren wel positief. Het is een frisse wind in huis. We proberen ook wat interactie te voorzien tussen bewoners en studenten. We proberen ook eens te passeren met een koffietje of een pannenkoekje. Ze kunnen ook zeker aansluiten bij de bewoners voor een potje koffie.”

Studenten kunnen nog tot en met 31 januari in het woonzorgcentrum terecht om te blokken.