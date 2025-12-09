Heel wat handwerk in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Ruiselede. De zusters van de kloostergemeenschap waaruit zorgorganisatie Curando groeide, zetten stukken sjaal aan elkaar. Het symboliseert hoe de centra van de vzw de eindjes aan elkaar knopen, klinkt het. 'Wat is 't plan voor de ouderenzorg' dat vragen ze zich ook hier af, nu de Vlaamse regering fors wil besparen. Dirk Lips, algemeen directeur vzw Curando: “Nu lijkt het alsof men de toelage kan verminderen, verbieden dat de dagprijs stijgt en dat men toch verwacht dat een kwalitatieve warme zorg kan blijven betaald worden. Dat kan niet. De mensen hier hebben hun hele leven lang sociale bijdragen betaald. Die hebben gewoon recht op een kwalitatieve warme zorg. Dat was de deal die we in onze maatschappij met elkaar hadden.”

Gesprek blijven aangaan

Bewoners, familie, vrijwilligers en personeel breiden de voorbije weken de stukken van de 'warme' sjaal, want desondanks blijven de centra zich inzetten om warme zorg te bieden. De sjaal is 85 meter lang. “We gaan hem een tijdje houden, wellicht in onze verschillende huizen ophangen of laten circuleren om altijd opnieuw het gesprek te kunnen gaan voeren met iedereen. Nog later zullen we alle stukjes misschien terug losmaken en er patchworkdekens van maken.”

Eerder was er vanuit de zorg al een open brief aan Vlaams minister van Welzijn Gennez. Straks bezorgen ze haar ook een petitie met zo'n 24.000 handtekeningen.