Er heerst al een tijdje sociale onrust bij de woonzorgcentra. Met de actie ‘Wat is’t plan?’ willen de directies duidelijk maken dat ze mee aan tafel willen bij minister Genez om de toekomst van de ouderenzorg uit te stippelen. Want er zijn besparingen op til die iedereen zal voelen, ook de bewoners.

Verschillende problemen

Frank Vanfleteren, Zorgnet-Icuro West- en Middenkust: “De kost van de infrastructuur is de laatste jaren met 25 procent gestegen. Een tweede probleem is dat de subsidies van de infrastructuur gereduceerd zijn van 60% tot ongeveer 22%. Daarnaast heeft de minister in oktober afgekondigd om 46 miljoen euro extra te besparen in ouderenzorg. Dat heeft een impact van 45 euro per bewoner per maand, voor een normale voorziening betekent dat een 65.000 euro.”

Vorige maand stuurden de Vlaamse woonzorgcentra al een open brief naar minister Gennez. Volgende week trekken ze naar haar kabinet in Brussel. De online petitie van 'Wat is’t plan?' is al door meer dan 17.000 mensen ondertekend.