WZC’s pro­tes­te­ren tegen bespa­rin­gen: Wat is t plan voor de ouderenzorg?’

Onder de noemer ‘Wat is’t Plan?’ organiseren heel wat woonzorgcentra activiteiten tegen geplande besparingen van de Vlaamse regering. In Koekelare doen ze dat met een koffietafel en een interactief kaartspel, waarbij ook de bewoners een stem krijgen over onder meer de maaltijden en de activiteiten. Want er staat veel op het spel, zeggen de woonzorgcentra. Ze maken zich grote zorgen over het uitblijven van een lange termijnvisie voor de ouderenzorg.

Kwalitatieve en betaalbare ouderenzorg staat op het spel. Daarom organiseert ook  woonzorgcentrum Meunickenhof Koekelare een koffietafel met een zelfontworpen kaartspel, waarbij bewoners maar ook familie en vrijwilligers een stem krijgen. Stephanie Deprez, Netwerk Zorgkracht Plus - Zorggroep Houtland: “De vier thema’s die we hebben zijn zorg, leefomgeving, activiteiten en de voeding. Dat zijn de belangrijkste factoren voor de bewoners en daar moeten we keuzes in maken.”

Er heerst al een tijdje sociale onrust bij de woonzorgcentra. Met de actie ‘Wat is’t plan?’ willen de directies duidelijk maken dat ze mee aan tafel willen bij minister Genez om de toekomst van de ouderenzorg uit te stippelen. Want er zijn besparingen op til die iedereen zal voelen, ook de bewoners.

Verschillende problemen

Frank Vanfleteren, Zorgnet-Icuro West- en Middenkust: “De kost van de infrastructuur is de laatste jaren met 25 procent gestegen. Een tweede probleem is dat de subsidies van de infrastructuur gereduceerd zijn van 60% tot ongeveer 22%. Daarnaast heeft de minister in oktober afgekondigd om 46 miljoen euro extra te besparen in ouderenzorg. Dat heeft een impact van 45 euro per bewoner per maand, voor een normale voorziening betekent dat een 65.000 euro.”

Vorige maand stuurden de Vlaamse woonzorgcentra al een open brief naar minister Gennez. Volgende week trekken ze naar haar kabinet in Brussel. De online petitie van 'Wat is’t plan?' is al door meer dan 17.000 mensen ondertekend.

