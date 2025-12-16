Poperinge, Heuvelland en Langemark-Poelkapelle bundelen krachten voor publieke ouderenzorg
De lokale besturen van Poperinge, Heuvelland en Langemark-Poelkapelle hebben een intentieverklaring ondertekend om nauwer samen te werken binnen het domein van de ouderenzorg. Met die gezamenlijke stap leggen de drie besturen de basis voor een versterkte samenwerking, met het oog op de oprichting van een publieke welzijnsvereniging. Die samenwerking moet het aanbod aan kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg in de regio op lange termijn verankeren.
Samen willen ze onderzoeken hoe ze hun kennis, ervaring en middelen kunnen bundelen. “We zijn alle drie overtuigd van de waarde van een publiek woonzorgaanbod,” zegt Christof Dejaegher, burgemeester van Poperinge. “We willen niet toekijken hoe het openbare aanbod verdwijnt, maar net samenwerken om de zorg lokaal, betaalbaar en kwalitatief te houden.”
Complex zorglandschap
De samenwerking is bedoeld om de continuïteit van de zorg te verzekeren in een steeds complexer zorglandschap. “Zorgvragen worden zwaarder en personeelstekorten maken het werk moeilijker. Kleine voorzieningen staan vaak alleen in die storm. Samenwerken versterkt ons, zoals bomen die beter bestand zijn in een bos dan als eenzame boom in de wind,” vult Wieland De Meyer, burgemeester van Heuvelland, aan.
Slagkracht versterken
De voorbije tien jaar daalde het marktaandeel van de openbare zorgsector met meer dan 20%. Veel voorzieningen werden overgenomen door private groepen. “Wij kiezen bewust voor een ander pad,” benadrukt Lieven Vanbelleghem, burgemeester en voorzitter van het Vast Bureau van OCMW Langemark-Poelkapelle. “Door samen te werken binnen een welzijnsvereniging behouden we het openbaar karakter én versterken we onze slagkracht.”
De intentieverklaring omvat de ambitie om:
• operationeel samen te werken, waar dat praktisch en efficiënt is, met behoud van ieders eigenheid;
• kennis en expertise te delen, niet alleen over zorgvragen maar bijvoorbeeld ook op vlak van administratie, personeel en IT;
• strategisch sterker te staan, met behoud van lokaal bestuur en openbaar karakter;
• en financieel voordeel te halen uit gezamenlijke aankopen en efficiëntiewinsten.
De drie betrokken woonzorgcentra blijven afzonderlijke voorzieningen, maar ze onderzoeken op welke domeinen samenwerking een meerwaarde kan bieden.