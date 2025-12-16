Samen willen ze onderzoeken hoe ze hun kennis, ervaring en middelen kunnen bundelen. “We zijn alle drie overtuigd van de waarde van een publiek woonzorgaanbod,” zegt Christof Dejaegher, burgemeester van Poperinge. “We willen niet toekijken hoe het openbare aanbod verdwijnt, maar net samenwerken om de zorg lokaal, betaalbaar en kwalitatief te houden.”

Complex zorglandschap

De samenwerking is bedoeld om de continuïteit van de zorg te verzekeren in een steeds complexer zorglandschap. “Zorgvragen worden zwaarder en personeelstekorten maken het werk moeilijker. Kleine voorzieningen staan vaak alleen in die storm. Samenwerken versterkt ons, zoals bomen die beter bestand zijn in een bos dan als eenzame boom in de wind,” vult Wieland De Meyer, burgemeester van Heuvelland, aan.

Slagkracht versterken

De voorbije tien jaar daalde het marktaandeel van de openbare zorgsector met meer dan 20%. Veel voorzieningen werden overgenomen door private groepen. “Wij kiezen bewust voor een ander pad,” benadrukt Lieven Vanbelleghem, burgemeester en voorzitter van het Vast Bureau van OCMW Langemark-Poelkapelle. “Door samen te werken binnen een welzijnsvereniging behouden we het openbaar karakter én versterken we onze slagkracht.”

