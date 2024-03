Ook het aantal drugsfeiten stijgt sterk in de zone, al is daar een verklaring voor zegt de politie: "Het aantal pv's hangt samen met hoe je daar als zone op inzet. Bij veel controles stijgt dus ook het aantal feiten. Vandaar en stijging met een kwart." In Kortrijk waren er 22 procent meer feiten, in Kuurne betekent 33 feiten zelfs een stijging met 83 procent.