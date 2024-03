En met succes: 33 fietsdieven zijn opgepakt, gisteravond nog was dat het geval. Dertien van hen zijn ook effectief opgesloten in de gevangenis, dankzij de samenwerking met het parket. Veronique Peeters, Politiezone Vlas: "We zien toch wel heel vaak dat het gaat om mannen die een tijdelijke verblijfplaats hebben in Frankrijk. Die komen met de trein naar hier, doen hun toer en keren terug naar Frankrijk. Gaat het om bendes? Dat hebben we tot nu toe niet kunnen bewijzen. De ellebogen zeggen dit soms wel maar daar is geen concreet bewijs van."