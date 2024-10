Brugge was zaterdag in de ban van klassieke muziek. Met Iedereen Klassiek neemt de stad iedereen en alles mee in een vrolijk bad klassiek. Radiozender Klara verwent liefhebbers met een origineel programma. Naast een reeks concerten en verrassende optredens in het Concertgebouw lokte ‘Iedereen Opera’ en ‘Iedereen Danst’ veel volk naar de Brugse Markt.