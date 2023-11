Op 16 november besliste landbouwer Marino Leeman om zijn boerderij niet in de steek te laten en ondanks de wateroverlast in Merkem te blijven. Zijn vader was toen wel al geëvacueerd, net zoals de meeste dieren. De koeien kregen onderdak in leegstaande stallen in Alveringem. "Het moest enorm snel gaan, in twee uur tijd waren mijn stallen leeg."