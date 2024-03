Bieden kon tot vorige week donderdag, voor een minimumprijs van 275.000 euro. Maar er kwam geen enkel bod binnen.

In het kader van de Blue Deal zal de VLM, de Vlaamse Landmaatschappij, de hoeve en weidegrond aankopen van de Vlaamse Waterweg, die eigenaar is van het perceel. Het perceel wordt daarna overgedragen aan de de Vlaamse Milieumaatschappij. Die zal de hoeve en oude kippenstal slopen, en het landschap in zijn oorspronkelijke staat herstellen.