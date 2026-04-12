Kijk. Eer­ste beel­den van kui­kens van zee­aren­den Paul en Bet­ty in De Blankaart

In natuurgebied De Blankaart in Diksmuide zijn de twee kuikens van het zeldzame koppel Europese zeearenden Paul en Betty voor het eerst op beeld vastgelegd. De jonge vogels waren te zien tijdens een voederbeurt in het nest. Of er nog een derde ei of kuiken in het nest aanwezig is, blijft voorlopig onduidelijk.

Vorige week waren er al aanwijzingen dat het zeearendenkoppel opnieuw jongen had. Paul en Betty werden toen meermaals met voedsel in en rond het nest opgemerkt, wat erop wees dat er opnieuw leven in het nest zat.

Paul en Betty brachten ook de voorbije jaren al meerdere kuikens groot in De Blankaart. De komst van nieuwe jongen is opnieuw bijzonder nieuws, omdat de Europese zeearend een zeldzame broedvogel blijft in onze regio.

Zeearend kuiken geboren in De Blankaart
Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Davy Vercamer
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Zeearend De Blankaart

Meest gelezen

Vives2
Nieuws
Update

Docent Vives (34) sterft bij arbeidsongeval in Maaklab Kortrijk
Opruim- en afbraakwerken gestart na verwoestende huisbrand in Eernegem
Nieuws
Update

Huis in Eer­ne­gem onbe­woon­baar na zwa­re brand: opruim- en afbraakwerken gestart
Zware brand in Chinees restaurant 'China Garden' in Veurne: "Hou ramen en deuren gesloten"
Nieuws
Update

Zware brand in Chinees restaurant in Veurne is onder controle

Lees ook

windmolen windturbine windenergie
Update

Waregem wil geen windturbine langs E17 op grens met Deerlijk
2020-01-15 00:00:00 - 71 runderen in beslag genomen in Lichtervelde

Bescherming van rundveebedrijven: landbouwminister Clarinval kondigt aan dat 200.000 vaccins tegen Nodulaire Dermatose (LSD) zijn aangekomen
2026 04 18 153319 Blankenberge Jan Temmerman

Zonnig met maxima tot vijftien graden
Refurbished windmolen uit Ierland krijgt tweede leven bij Imog in Moen

Refurbished windmolen uit Ierland krijgt tweede leven bij Imog in Moen: "Beperkte hinder op vlak van slagschaduw en geluid"
Ilvo3

ILVO onderzoekt of algen kunnen helpen tegen leververvetting
Langerei

Met oog op zwemzone: Brugge spoort verborgen afvalwaterlozingen op in Langerei
