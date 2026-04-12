Kijk. Eerste beelden van kuikens van zeearenden Paul en Betty in De Blankaart
In natuurgebied De Blankaart in Diksmuide zijn de twee kuikens van het zeldzame koppel Europese zeearenden Paul en Betty voor het eerst op beeld vastgelegd. De jonge vogels waren te zien tijdens een voederbeurt in het nest. Of er nog een derde ei of kuiken in het nest aanwezig is, blijft voorlopig onduidelijk.
Vorige week waren er al aanwijzingen dat het zeearendenkoppel opnieuw jongen had. Paul en Betty werden toen meermaals met voedsel in en rond het nest opgemerkt, wat erop wees dat er opnieuw leven in het nest zat.
Paul en Betty brachten ook de voorbije jaren al meerdere kuikens groot in De Blankaart. De komst van nieuwe jongen is opnieuw bijzonder nieuws, omdat de Europese zeearend een zeldzame broedvogel blijft in onze regio.