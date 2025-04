"Ik denk dat we samen moeten zitten met alle actoren. Wij gaan dit bedrijf ook niet stilleggen, want het voorziet aan tientallen mensen uit het Ieperse werk. Het is vooral de VMM die controles moet doen en stappen moet zetten", besluit Gheysens.

In het parlement wijst minister Brouns vanmiddag ook naar vervuiling vanuit Frankrijk en vanuit de landbouw. In het Ieperse bedrijf is de milieuinspectie intussen langs geweest. "Het bedrijf was zich uiteraard bewust van haar verantwoordelijkheid. We kunnen ook vaststellen dat het bedrijf geen producten gebruikt die het afbraakproduct triazool met zich meebrengen."

Wel kan het volgens Brouns zijn dat de ingevoerde producten mogelijks behandeld zijn met een schimmelbestrijder.