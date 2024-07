De kuikens vliegen nog net niet, maar blijven wel oefenen. Op de beelden van deze ochtend is te zien hoe een van de kuikens z’n vleugels probeert uit te slaan, maar er net niet in slaagt om te vliegen. Mogelijk kunnen de zeearenden tegen 14 juli wel al vliegen en laten ze hun kunsten zien tijdens hun geboorteborrel. Vanaf 14 uur kan je het glas heffen op de unieke geboorte, worden er heel wat weetjes over de vogels gedeeld en doen meter Maaike Cafmeyer en peter Wim Willaert hun intrede. LunaCoustic zorgt voor bijpassende muziek.