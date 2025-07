De herstelling van de winterdijk is een werf van het actieplan Weerbare Westhoek. Dat plan werd na de hoge waterstanden in 2023 opgemaakt en kwam tot stand via een speciaal opgerichte taskforce onder co-voorzitterschap van de West-Vlaamse provinciegouverneur en de gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. Met dit initiatief wil men de waterveiligheid voor landbouwers en omwonenden in de regio versterken.

De herstelling en versteviging van de winterdijk worden geraamd op 350.000 euro.