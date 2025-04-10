18°C
Diksmuide

Zee­aren­den Bet­ty en Paul opnieuw aan het broe­den in De Blankaart

In het natuurgebied De Blankaart in Woumen, bij Diksmuide, zijn de zeearenden Betty en Paul opnieuw aan het broeden. Het is al het derde jaar op rij dat ze op dezelfde plaats een nest hebben en broeden. En dat is uniek.

Een zeearend kan je af en toe zien bij ons, maar tot een broedgeval kwam het nooit. Tot drie jaar geleden. Guido Vandenbroucke, conservator De Blankaart: “Het doet nog altijd raar. We hadden nooit verwacht dat ze hier zouden broeden. Het is nu het derde jaar op rij. De enige plek nog steeds in België. En we zijn daar enorm fier op.”

Zeearenden geboren
Nieuws

Hoera! Nieuw zeearendkuiken geboren in De Blankaart

De conservator van het natuurgebied De Blankaaart dacht dat het koppel zeearenden wat eerder zouden starten met broeden omdat het nest er al was. Maar Betty legde het eerste ei in de nacht van drie op vier maart. Bijna dezelfde datum als vorig jaar. “Toen de mist optrok zagen we Betty diep in het nest zitten. Een tijdje later kwam Paul om de wacht over te nemen. Dus we waren zeker: er is een ei. Het begint met één, enkele dagen later kan er een tweede of nog een derde komen, dat weten we niet.”

Het broeden duurt 38 tot 40 dagen. De kuikens zullen dus rond 12 april uit het ei komen.

Zeearend De Blankaart

