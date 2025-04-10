De conservator van het natuurgebied De Blankaaart dacht dat het koppel zeearenden wat eerder zouden starten met broeden omdat het nest er al was. Maar Betty legde het eerste ei in de nacht van drie op vier maart. Bijna dezelfde datum als vorig jaar. “Toen de mist optrok zagen we Betty diep in het nest zitten. Een tijdje later kwam Paul om de wacht over te nemen. Dus we waren zeker: er is een ei. Het begint met één, enkele dagen later kan er een tweede of nog een derde komen, dat weten we niet.”

Het broeden duurt 38 tot 40 dagen. De kuikens zullen dus rond 12 april uit het ei komen.