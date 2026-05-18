De roofvogels hebben al drie jaar lang een nest in het natuurgebied. Zes weken geleden werd een eerste jong geboren. Tien dagen later kwam er ook een tweede kuiken. Maar dat kuiken is zo goed als zeker overleden, zegt de conservator van De Blankaart. Er is al dagenlang maar één kuiken meer te zien vanaf de grond.

Er zijn verschillende doodsoorzaken mogelijk. Het kuiken kan in het nest gestorven zijn door de natte en winderige periode na de geboorte. De kans bestaat ook dat de ouders of het andere kuiken het jong hebben opgegeten.