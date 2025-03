"Op 20 december vorig jaar heeft minister van Omgeving en Landbouw Jo Brouns de Watergroep een tijdelijke afwijking toegestaan voor de stof 1,2,4-triazool van 1 microgram per liter om de levering van drinkwater te blijven verzekeren in West-Vlaanderen", zegt de woordvoerder van de minister.

"Minister Jo Brouns gaf De Watergroep op datzelfde moment ook 3 maanden tijd om een actieplan op te stellen. Uit het actieplan blijkt dat naast de vastgestelde waardes aan de grens en in het landbouwgebied, die allebei onder de drinkwaternorm zitten, één belangrijke concentratie triazool kon worden gedetecteerd in de Ieperlee, een belangrijke waterloop in de Westhoek.

Op basis daarvan heeft minister Brouns meteen aan de milieu-inspectie en de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) opdracht gegeven om bij een aantal bedrijven staalnames uit te voeren. De resultaten tonen een verhoogde concentratie (van 18 microgram 1,2,4-triazool per liter) in het geloosde bedrijfsafvalwater van een Iepers bedrijf. Deze lozing draagt in belangrijke mate bij aan de vastgestelde overschrijding van triazool in De Blankaart."

"Ondanks dat er geen gezondheidsrisico is bij de huidige concentraties in het drinkwater is het wenselijk om de aanwezigheid van deze stof maximaal te vermijden. Daarom zal de milieu-inspectie het betrokken bedrijf contacteren over deze vaststelling en het nodige toezicht doen. Samen met het bedrijf zal er nu een gedetailleerd bronnenonderzoek gebeuren zodat zo snel als mogelijk de gepaste maatregelen genomen worden.

Zo hoopt de minister de tijdelijke toegestane norm in het drinkwater van 1 microgram per liter opnieuw te kunnen verlagen naar het normale niveau (0,1 microgram per liter)", zegt het kabinet van minister Jo Brouns.