Het was de bedoeling om alles te slopen en de grond te integreren in het natuurgebied. Maar met de komst van de winterdijk verkoopt De Vlaamse Waterweg, die eigenaar is van de verloederde site, de hoeve en gronden opnieuw. En opvallend: om er een nieuw huis op te zetten. Guido Vandenbroucke, conservator De Blankaart: "We begrijpen niet dat een overheid die die site 22 jaar geleden heeft onteigend in het kader van integraal waterbeheer deze site later helemaal verloederd opnieuw openbaar verkoopt aan de meest biedende en dan nog zegt: Je kunt hier een woning bouwen en vakantiegebouwen bijzetten, een kinderboerderij bijzetten en een paardenpiste bouwen. En dan nog in een gebied dat wateroverlast krijgt en nog meer zal krijgen in de toekomst."