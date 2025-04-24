"Drie kloppende hartjes in Bellewaerde", zo kondigt het pretpark het heuglijke babynieuws aan op sociale media, samen met een foto van de echo. De drie giraffendames Safiya, Kamala en Zuri zijn in verwachting van een baby. "Tussen december en februari verwelkomen we niet één, niet twee… maar drie giraffenkalfjes in onze stal", klinkt het.

Volgens Bellewaerde is dat niet alleen schattig nieuws, maar ook "een belangrijke stap voor het behoud van deze sterk bedreigde diersoort."

