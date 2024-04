Het waren de abonnees van het pretpark die de naam van de zeldzame rothschildgiraf mochten kiezen. Er waren meer dan 1.000 inzendingen. Mosi betekent in het Afrikaans eerstgeborene. De naam is zo erg toepasselijk, want voor mama giraf Safiya is het haar eerste jong. Zowel Mosi als Safiya stellen het goed.