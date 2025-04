Weg met Johnny-reputatie

Peperdure sportwagens, dan denken veel mensen spontaan aan "Johnny-gedrag", maar de show bewijst dat het anders kan en de tuning van wagens heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Liberty Walk, een Japans bedrijf dat auto's ombouwt, is een van de redenen waarom het "Johnny-imago" stilaan verdwijnt: "Liberty Walkj is uitgegroeid tot een levensstijl, het is niet enkel een fabrikant", verklaart James Pearman, Managing Director bij het Japans bedrijf.

"Er zal altijd een toekomst in tuning zitten, dat is altijd zo geweest. Het maakt niet uit welke complicaties er zijn. Ja het wordt moeilijker, er zijn regels, zeker in Europa. Maar je zal altijd een toekomst zien in tuning, daar ben ik niet bezorgd om", aldus Pearman.

Bekijk hier het fotoverslag: