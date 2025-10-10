15°C
Aanmelden
Nieuws
Izegem

IZ-blok gesmol­ten: win­na­res bekend

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het vogeltje uit het ijsblok in Izegem is gevallen. Daarmee komt ook de wedstrijd die gekoppeld was aan de actie rond de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid officieel ten einde.

Angélique Gallez uit Moorsele is de gelukkige winnares van de hoofdprijs: een droomreis ter waarde van 5.000 euro. Ze reageerde dolenthousiast toen ze het nieuws vernam en kon haar vreugde nauwelijks bedwingen. Angelique won met 7 seconden afstand van 11 h 02 min 33 s (zij raadde 26 s).

De wedstrijd was een speelse afsluiter van de actie op de Grote Markt in Izegem, waar eerder Maaike Cafmeyer en honderden leerlingen het belang van geestelijke gezondheid in de kijker hebben gezet.

Met het vallen van het vogeltje komt er een symbolisch en feestelijk einde aan tien dagen vol warme initiatieven, gesprekken en ontmoetingen rond mentaal welzijn.

Iz Blok 1
Nieuws

IJskoud & hartverwarmend: Maaike Cafmeyer en Izegemse leerlingen sluiten Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid af
Gevallen vogeltje
Izegem smelt
Winnares IZ blok
Redactie
Geestelijke gezondheid

Meest gelezen

Ontploffing Izegem
Nieuws
Update

Zeven flats blijven onbewoonbaar na explosie in Izegem
Vermist michael huynh minh
Nieuws

Vermist: wie heeft Michael Huynh Minh (56) uit Harelbeke gezien?
Bus De Lijn
Nieuws

“Hij is slachtoffer”: chauffeurs De Lijn leggen werk neer nadat incident tot ontslag collega leidt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Sociale kruidenier

Sociale kruideniers bieden meer dan goedkope voeding: "een tweede thuis"
512 BB LINKS soepbedeling

Oostende serveert gratis soep op Werelddag van Verzet tegen Armoede
2020-05-23 00:00:00 - KSA Kuurne hervat als eerste activiteiten

Dag van de Jeugdbeweging: "engagement het hele jaar door"
De put nieuwkapelle

Opnieuw protest tegen zonnepanelen op Put van Nieuwkapelle
Powerstation

Howest-studenten blinken uit op Ecodesign Awards 2025
Bewoner Mathias
Update

Uitgebrande hybridewagen in Izegem vat opnieuw vuur, al kunnen meeste bewoners wel terug naar hun woning
Aanmelden