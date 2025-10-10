De wedstrijd was een speelse afsluiter van de actie op de Grote Markt in Izegem, waar eerder Maaike Cafmeyer en honderden leerlingen het belang van geestelijke gezondheid in de kijker hebben gezet.

Met het vallen van het vogeltje komt er een symbolisch en feestelijk einde aan tien dagen vol warme initiatieven, gesprekken en ontmoetingen rond mentaal welzijn.