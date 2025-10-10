Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Het vogeltje uit het ijsblok in Izegem is gevallen. Daarmee komt ook de wedstrijd die gekoppeld was aan de actie rond de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid officieel ten einde.
Angélique Gallez uit Moorsele is de gelukkige winnares van de hoofdprijs: een droomreis ter waarde van 5.000 euro. Ze reageerde dolenthousiast toen ze het nieuws vernam en kon haar vreugde nauwelijks bedwingen. Angelique won met 7 seconden afstand van 11 h 02 min 33 s (zij raadde 26 s).
De wedstrijd was een speelse afsluiter van de actie op de Grote Markt in Izegem, waar eerder Maaike Cafmeyer en honderden leerlingen het belang van geestelijke gezondheid in de kijker hebben gezet.
Met het vallen van het vogeltje komt er een symbolisch en feestelijk einde aan tien dagen vol warme initiatieven, gesprekken en ontmoetingen rond mentaal welzijn.