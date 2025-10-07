Op de Grote Markt van Izegem heeft actrice Maaike Cafmeyer – bekend als Chantal uit de gelijknamige reeks – het slotmoment van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid op gang getrokken. Ze onthulde er een groot ijsblok waarin een gouden vogeltje, het zogenaamde mereltje, werd ingevroren.

“Het is aan heel Izegem om te raden wanneer het vogeltje uit het ijsblok valt”, vertelt Filip Viaene van Rotary Izegem, de organisatie achter de actie. “Een gokje kost tien euro en de opbrengst gaat naar verschillende goede doelen in de stad.” De actie is alvast een succes: intussen werd al meer dan 40.000 euro ingezameld. Een deel van dat bedrag gaat naar projecten die mentale gezondheid in de regio ondersteunen.