IJskoud & hartverwarmend: Maaike Cafmeyer en Izegemse leerlingen sluiten Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid af
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Izegem is de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid feestelijk afgesloten met een scholenloop en de onthulling van een groot ijsblok door actrice Maaike Cafmeyer. De actie bracht al meer dan 40.000 euro op voor het goede doel.
Op de Grote Markt van Izegem heeft actrice Maaike Cafmeyer – bekend als Chantal uit de gelijknamige reeks – het slotmoment van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid op gang getrokken. Ze onthulde er een groot ijsblok waarin een gouden vogeltje, het zogenaamde mereltje, werd ingevroren.
“Het is aan heel Izegem om te raden wanneer het vogeltje uit het ijsblok valt”, vertelt Filip Viaene van Rotary Izegem, de organisatie achter de actie. “Een gokje kost tien euro en de opbrengst gaat naar verschillende goede doelen in de stad.” De actie is alvast een succes: intussen werd al meer dan 40.000 euro ingezameld. Een deel van dat bedrag gaat naar projecten die mentale gezondheid in de regio ondersteunen.
Scholenloop
Ook ruim 3.000 leerlingen en leerkrachten namen deel aan de slotactiviteit: een scholenloop door de stad. Daarmee werd de aandacht nog eens gevestigd op het belang van mentaal welzijn bij jongeren. “Als leerlingen zich niet goed voelen, kan er ook geen leerstof meer bij”, zegt Patricia Joosten, coördinerend directeur van Prizma secundair. “Daarom proberen we dit thema het hele jaar door bespreekbaar te maken.”
Leerlingen zelf herkennen het probleem. “Door sociale media worden veel jongeren onzeker”, vertelt Siebe Deknudt. “Ik vind dat je gewoon jezelf moet kunnen zijn.”
Ook scholen proberen daarin een rol te spelen. “Sommige leerlingen hebben het wat moeilijker met vrienden of thuis,” zegt Joke Ghyselen, directeur van het Atheneum Bellevue. “Wij proberen er dan extra voor hen te zijn.”
"Beter om te kunnen zeggen wat je voelt"
Actrice Maaike Cafmeyer vond het belangrijk om de actie te steunen. “Ik heb zelf ervaren dat wij in West-Vlaanderen niet de makkelijkste praters zijn”, vertelt ze. “Ik heb nooit geleerd om mijn gevoelens te uiten, en dat is één van de redenen waarom ik toneel ben beginnen spelen. Maar misschien is het gewoon beter om te kunnen zeggen wat je voelt.”
“Ik heb nooit geleerd om mijn gevoelens te uiten, en dat is één van de redenen waarom ik toneel ben beginnen spelen."