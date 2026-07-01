23°C
Aanmelden
Nieuws
Zwevegem

Vijf­ja­ri­ge Scout mag samen met mama en zus­je mee vlie­gen dank­zij Make a Wish op Vlieg­feest Moorsele

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Zondag vond de zesde editie van het tweejaarlijkse Vliegfeest plaats in Moorsele. Dit jaar was er ook een extraatje. Zo ging voor de vijfjarige Scout dankzij het kinderkankerfonds en Make a Wish een droom in vervulling.  

Scout mocht samen met zijn mama en zusje de lucht in: "We hebben geluk vandaag dat we mogen meevliegen. Scout kijkt er heel hard naar uit, want hij is nu al 2,5 jaar ziek. Hij heeft nog nooit gevlogen in zijn leven en ik had hem beloofd dat we eens een reis zouden maken als hij genezen was. Eigenlijk is het dus een voorsmaakje op wat later hopelijk komt", aldus mama Ann.

Vliegfeest Moorsele 3

Met het initiatief zorgt het Vliegfeest samen met Make a Wish en het kinderkankerfonds dat dit weekend enkele kinderwensen in vervulling gaan. "We vliegen veel en dan is het leuk om kinderen blij te maken", vertelt Lisa Happel van Vliegfeest Moorsele. "Het is erg leuk en dankbaar om te doen als je ziet hoe vrolijk de kinderen ervan worden. We vonden het een mooi initiatief."

Heel wat vliegdromen gingen dus in vervulling in Moorsele, al zal dat over een paar jaar misschien niet meer kunnen. Vanaf 2034 zou defensie een logistieke en gevechtseenheid op het domein stationeren. Al ziet organisator Simon Gamme heeft Defensie dan nog veel werk: "Er is nog heel veel infrastructuurwerk nodig. Als je hier 1000 man moet stationeren, zal de elektriciteit en riolering beter moeten. Maar ik ga ervanuit dat ze erover nagedacht hebben.

Vliegfeest Moorsele 1
Wout Bernaert
Robbe Temmerman
Moorsele

Meest gelezen

Arrestatie Kuurne 4
Nieuws
Update

UPDATE: Man en vrouw opgepakt na verdachte situatie in Kuurne waarbij veel politie aanwezig was
Ongevalardooie2
Nieuws
Update

Dodelijk ongeval op E403 met vier voertuigen: slachtoffer is man van 64
Mosselboerderij Colruyt 2
Nieuws

Vanaf morgen in de winkel: Colruyt start met oogst van Bel’mer mosselen in Zeeboerderij

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Bomen Wingene

Vzw Bescherm Bomen en Natuur krijgt gelijk: bomen in Wingene mogen dan toch niet gekapt worden
Moen Feest

Jubileumeditie van Moen Feest lokt veel volk naar festival
Navy Days 2

Belgische marine organiseert Navy Days en lokt 16.000 bezoekers naar Zeebrugge
Jeanne Panne

Nieuwpoort eert haar heksenverleden met opvoering van aangrijpend verhaal van Jeanne Panne
Vakantie voor Iedereen

'Vakantie voor Iedereen' en Bellewaerde bezorgen gezinnen onvergetelijke dag: "Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om een daguitstap te doen."
Wervik

Bouw nieuwe evenementenhal in Wervik kan na de zomer starten
Aanmelden