Scout mocht samen met zijn mama en zusje de lucht in: "We hebben geluk vandaag dat we mogen meevliegen. Scout kijkt er heel hard naar uit, want hij is nu al 2,5 jaar ziek. Hij heeft nog nooit gevlogen in zijn leven en ik had hem beloofd dat we eens een reis zouden maken als hij genezen was. Eigenlijk is het dus een voorsmaakje op wat later hopelijk komt", aldus mama Ann.