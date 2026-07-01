Vijfjarige Scout mag samen met mama en zusje mee vliegen dankzij Make a Wish op Vliegfeest Moorsele
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Zondag vond de zesde editie van het tweejaarlijkse Vliegfeest plaats in Moorsele. Dit jaar was er ook een extraatje. Zo ging voor de vijfjarige Scout dankzij het kinderkankerfonds en Make a Wish een droom in vervulling.
Scout mocht samen met zijn mama en zusje de lucht in: "We hebben geluk vandaag dat we mogen meevliegen. Scout kijkt er heel hard naar uit, want hij is nu al 2,5 jaar ziek. Hij heeft nog nooit gevlogen in zijn leven en ik had hem beloofd dat we eens een reis zouden maken als hij genezen was. Eigenlijk is het dus een voorsmaakje op wat later hopelijk komt", aldus mama Ann.
Met het initiatief zorgt het Vliegfeest samen met Make a Wish en het kinderkankerfonds dat dit weekend enkele kinderwensen in vervulling gaan. "We vliegen veel en dan is het leuk om kinderen blij te maken", vertelt Lisa Happel van Vliegfeest Moorsele. "Het is erg leuk en dankbaar om te doen als je ziet hoe vrolijk de kinderen ervan worden. We vonden het een mooi initiatief."
Heel wat vliegdromen gingen dus in vervulling in Moorsele, al zal dat over een paar jaar misschien niet meer kunnen. Vanaf 2034 zou defensie een logistieke en gevechtseenheid op het domein stationeren. Al ziet organisator Simon Gamme heeft Defensie dan nog veel werk: "Er is nog heel veel infrastructuurwerk nodig. Als je hier 1000 man moet stationeren, zal de elektriciteit en riolering beter moeten. Maar ik ga ervanuit dat ze erover nagedacht hebben.