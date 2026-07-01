Maar dat was buiten vzw Bescherm Bomen en Natuur gerekend. Christophe Depamelaere en Ivan De Clerck trokken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen en die gaf hen nu gelijk: "Dit zijn nu 84 bomen die in perfecte conditie zijn. In tijden van klimaatopwarming kap je die niet. Ze zijn supergezond, we hebben onlangs een verslag laten maken daarover, met die bomen is niks mis", vertelt De Clerck.