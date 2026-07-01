Vzw Bescherm Bomen en Natuur krijgt gelijk: bomen in Wingene mogen dan toch niet gekapt worden
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In Wingene mogen meer dan tachtig populieren en enkele eiken niet gekapt worden. De gemeente Wingene wou de bomen rooien voor de komst van een fietspad. De natuurorganisatie Bescherm Bomen en Natuur trok echter naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen en krijgt daar nu gelijk.
De gemeente Wingene wou 84 populieren en enkele eiken in de Krommekeerstraat in Ruiselede kappen. Ze staan vlakbij het natuurgebied de Vorte Bossen en zouden in de laatste levensfase zitten. Ook de provincie gaf groen licht.
Maar dat was buiten vzw Bescherm Bomen en Natuur gerekend. Christophe Depamelaere en Ivan De Clerck trokken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen en die gaf hen nu gelijk: "Dit zijn nu 84 bomen die in perfecte conditie zijn. In tijden van klimaatopwarming kap je die niet. Ze zijn supergezond, we hebben onlangs een verslag laten maken daarover, met die bomen is niks mis", vertelt De Clerck.
Eerder deze week is nog gebleken dat bomen kunnen zorgen voor verkoeling en een daling van de grondtemperatuur met wel zes graden.