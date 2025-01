Wie naar Rijsel trekt, of net over de grens in Halluin of in de Auchan in Roncq inkopen gaat doen, moet voortaan een milieuvignet op zijn autoruit kleven. Rijsel en bijna 100 gemeenten errond zijn sinds 1 januari een lage emissiezone. Alleen voertuigen met een geldige Crit’Air-milieusticker mogen het gebied nog in.

Iedere chauffeur, zelfs van een elektrische wagen, is verplicht om zo’n sticker van een kleine 5 euro aan te kopen. En alleen wie met een wagen rijdt die aan de normen voldoet, kan zo’n sticker aankopen. Dat gebeurt via de website van de overheid, en je moet er een foto van je inschrijvingsbewijs uploaden. Wie dus naar Auchan rijdt, of zelfs maar even de grens in Halluin oversteekt, zonder sticker, riskeert een boete van van 68 tot 450 euro.

Je kunt je sticker eenvoudig hier bestellen. Betaal dus zeker niet meer dan een kleine 5 euro!