Net over de Franse grens met Menen gaan veel mensen winkelen in Halluin, ook omdat producten daar vaak een stukje goedkoper zijn. Al moet je daarvoor vanaf nu een milieuvignet hebben op je auto, omdat de lage-emissiezone in Frankrijk is uitgebreid.

Erg vervuilende wagens mogen er niet meer in. Al zijn nog niet Vlamingen daarvan op de hoogte. "Het is allemaal maar vaag. We zijn niet ingelicht over waar je dat moet aanschaffen. Als je internet nodig hebt, lukt dat voor mij al niet", vertelt een zeventiger uit het grensgebied.