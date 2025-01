Iedere chauffeur, zelfs van een elektrische wagen, is verplicht om zo’n sticker van ongeveer 5 euro aan te kopen. En alleen wie met een wagen rijdt die aan de normen voldoet, kan zo’n sticker aankopen. Dat gebeurt via de website van de overheid, en je moet er een foto van je inschrijvingsbewijs uploaden. Wie dus naar Auchan rijdt, of zelfs maar even de grens in Halluin oversteekt, moet zo’n sticker aankopen. De boetes kunnen oplopen van 68 tot 450 euro.

Je kunt je sticker eenvoudig online bestellen.