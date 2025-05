Tijdens de Sinksenfeesten geldt opnieuw een tijdelijk politiereglement rond drank in glas. Binnen de evenementenzone is het verboden om drank in glas te verkopen of aan te bieden. Dit geldt ook voor (nacht)winkels en drankautomaten tussen 20 en 8 uur. Enkel horeca mag drank in glas serveren binnen de zaak of op een vergund terras.

De evenementenpleinen sluiten telkens om 4 uur ’s ochtends, behalve op maandagavond: dan stopt het feest om middernacht. Bovendien nam de stad eerder al maatregelen rond spiking in de uitgaansbuurt.