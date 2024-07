Vrijdag raakte bekend dat paus Franciscus tijdens zijn bezoek aan ons land in september een "pastorale ontmoeting met slachtoffers van seksueel misbruik" zal hebben. Een rondvraag onder vertegenwoordigers van slachtoffers die aan bod kwamen in of naar aanleiding van het Canvas-programma laat zien dat geen van hen is uitgenodigd. Het was nochtans de maatschappelijke ophef rond dit programma dat de Antwerpse bisschop Johan Bonny deed aankondigen dat hij zou ijveren voor zo'n ontmoeting.